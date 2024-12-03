Облвласти заказали автосопровождение депутатов Госдумы и сенаторов РФ

Региональный Центр обеспечения торгов ищет подрядчика, готового заняться транспортным сопровождением депутатов Госдумы и сенаторов РФ во время их работы с избирателями на территории Калининградской области. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Оказание услуг запланировано в 2025 году. Согласно проекту контракта, легковой автомобиль должен быть пятиместным, категории М1 и не ранее 2022 года выпуска. Габаритные размеры транспортного средства составляют не менее 4,4 метров в длину, 1,8 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. Мощность автомобиля должна составлять от 143 л.с. Всего областное правительство заказывает услуги на пяти таких машинах.

Услуги оказываются по предварительным заявкам. Перевозки планируют организовывать по пригородному, междугороднему и городскому сообщениям. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,2 млн рублей. Подрядную организацию определят 13 декабря.