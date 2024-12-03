В Калининграде намерены начать обучение населения первой медицинской помощи

В Калининграде намерены начать обучение населения первой медицинской помощи
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

В Калининградской области намерены начать обучение населения оказанию первой медицинской помощи. Проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Обучение планируется проводить на базах «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области» и «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области». В документе поясняется, что это необходимо «в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан».

Ответственным за организацию мероприятий по обучению планируется назначить региональный минздрав. Министру Сергею Дмитриеву будет необходимо предоставить муниципалитетам график курсов. Подготовка кадров будет вестись по заявкам глав муниципальных образований региона. Им также рекомендуется назначить лицо, которое будет отвечать за обучение населения прёмам первой медицинской помощи, а также число и персональный состав специалистов по обучению.

Проект постановления подготовило министерство здравоохранения Калининградской области. Публичное обсуждение инициативы продлится до 9 декабря. Постановление должно вступить в силу в день официального опубликования.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter