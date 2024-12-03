В Калининграде намерены начать обучение населения первой медицинской помощи

В Калининградской области намерены начать обучение населения оказанию первой медицинской помощи. Проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Обучение планируется проводить на базах «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области» и «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области». В документе поясняется, что это необходимо «в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан».

Ответственным за организацию мероприятий по обучению планируется назначить региональный минздрав. Министру Сергею Дмитриеву будет необходимо предоставить муниципалитетам график курсов. Подготовка кадров будет вестись по заявкам глав муниципальных образований региона. Им также рекомендуется назначить лицо, которое будет отвечать за обучение населения прёмам первой медицинской помощи, а также число и персональный состав специалистов по обучению.

Проект постановления подготовило министерство здравоохранения Калининградской области. Публичное обсуждение инициативы продлится до 9 декабря. Постановление должно вступить в силу в день официального опубликования.