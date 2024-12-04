Погода в Калининграде 4 декабря

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В среду, 4 декабря, в Калининградской области ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём и ночью — +2°С. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с с порывами до 11 м/с, направление — восток — северо-восток. Атмосферное давление выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 95%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует сильный дождь со снегом на всей территории региона и более высокие значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — днём и ночью — +4°С. На востоке региона ожидается более прохладная погода. В Краснознаменске, Гусеве, Железнодорожном, Славске, Советске, Черняховске и Озёрске днём — +1°С, ночью — до −1°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Максимальная температура воздуха днём +1,3°С, ночью столбик термометра поднимется до +3,4°С. Влажность — до 94%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток — 0...+4°С. Видимость 3-7 км, в осадках местами 1-2 км.

Согласно прогнозу неблагоприятных гидрометеорологических явлений, утром и днём 4 декабря по Калининградской области ожидаются сильные осадки (мокрый снег) ухудшение видимости 500-1000 м, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днём в западной и центральной части области (в том числе в Калининграде) может образоваться символический снежный покров в 1-2 см, на севере региона — до 2-4 см». «Впрочем, при околонулевой температуре нас ждёт лишь слякоть. Наибольшая интенсивность осадков ожидается утром и днём, при этом на юге области осадки вероятны в смешанной фазе (дождь/ мокрый снег) ,<...> по области может выпасть до 15-20 мм. Будьте аккуратны на дорогах», — добавили синоптики.

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