Издательства третий год фиксируют в России рост продаж Библии

Книжные сети и маркетплейсы отмечают рост продаж Библии в 1,5‒2 раза, сообщает РБК со ссылкой на российских книгораспространителей. По данным издательства, повышенный спрос на религиозную литературу фиксируется третий год.

Продажи различных изданий Библии в России по итогам первых трех кварталов 2024 года выросли на 52% год к году в натуральном выражении, сообщили изданию в книжной сети «Читай-город». «Наибольший интерес покупателей, по данным сети, вызывает Библия в Синодальном переводе 1876 года (издание 2022 года). Ее продажи в январе—сентябре 2024 года увеличились на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и в два раза — в сравнении с 2022-м», — сообщили в сети.

Рост продаж Библии в натуральном выражении фиксирует и маркетплейс Wildberries. За период с января по ноябрь 2024 года покупок стало почти в 2,2 раза больше, чем в этот же период год назад. Продажи Евангелия на Wildberries также выросли на 46%. Из прочих религиозных изданий чаще всего покупают Новый Завет. По сравнению с Ветхим Заветом спрос на него в два раза выше. Но заметного роста продаж по этим книгам в этом году зафиксировано не было.

Несколько лет назад в РФ отмечалось падение спроса на религиозную литературу, сообщили в пресс-службе холдинга «Эксмо-АСТ». В период с 2019 по 2021 год снижение достигало 20–30%. В последние три года фиксируется «стабильно высокий интерес» к этому сегменту. В условиях нестабильности и глобальных перемен «многие находят утешение и поддержку в вере, стремятся понять глубинные смыслы жизни и обрести внутреннюю гармонию», отмечают в «Эксмо-АСТ». Насыщенная новостная повестка «побуждает многих обращаться к книгам в поисках способов справиться с тревогой, осознать значимость своей жизни», добавляют в холдинге.