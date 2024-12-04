«Геоизол» о скандале с «Нахимовкой»: генподрядчик, похоже, просто не хочет платить

ООО «Геоизол» отвергает обвинения в причастности своих сотрудников к хищению бюджетных средств при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом говорится в официальном комментарии компании, поступившем в редакцию «Нового Калининграда».

Как напоминает фирма, в 2019 году между государственным заказчиком (Министерство обороны Российской Федерации) и генподрядчиком ФГУП «ГВСУ № 4» (в дальнейшем реорганизовано во ФГУП «ГУСС») был заключен госконтракт на строительство объекта. В том же году генподрядчик заключил договор ООО «Геоизол» на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с оплатой согласно сметной стоимости госконтракта с применением понижающего коэффициента.

«Работа училища бесперебойно осуществляется уже пятый год. Однако до настоящего времени генподрядчик уклоняется от приемки и оплаты работ, в соответствии со сметой, которая прошла государственную экспертизу и согласована с генподрядчиком. Более того, после 4 лет эксплуатации, «внезапно» военно-следственные органы решили, что часть расценок на работы, ранее согласованная между государственным заказчиком и генподрядчиком, была завышена», — отмечается в комментарии.

Как подчеркивают в ООО «Геоизол», «было возбуждено уголовное дело по факту якобы причиненного Министерству обороны ущерба на сумму около 300 миллионов рублей. <…>Вместе с тем, долг генподрядчика перед подрядчиком (неоплаченные работы) превышает указанную сумму на десятки миллионов рублей».

Также в компании считают необоснованным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников «Геоизола». «Субъективная сторона 159 статьи Уголовного кодекса предусматривает прямой умысел субъекта преступления на личное обогащение путем обмана. Однако по работам, при выполнении которых якобы имели место злоупотребления, денежные средства (выплаченные Генподрядчиком не в полном объеме) сразу же транслировались субподрядчику, и никакого обогащения ни сотрудникам, ни ООО «ГЕОИЗОЛ» не принесли. Более того, сам факт якобы несоответствия расценок работ (согласно смет, прошедших государственную экспертизу), ничем не подтверждён. Экспертиза по установлению объемов и расценок выполненных работ не проводилась», — подчеркивается в комментарии.

«Генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — резюмируют в ООО «Геоизол», добавив, что все подразделения компании «работают в обычном режиме, финансовые и расчетные операции продолжают осуществляться».

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининграде возбудили уголовное дело по факту хищения денег при строительстве Нахимовского военно-морского училища. Бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия „Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ“ Алексея Ширинкина и его подчиненную Галину Чистякову обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. 2 декабря стало известно, что военными следователями установлены новые фигуранты уголовного дела. «В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО „Геоизол“ Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО „Геоизол“ Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей. Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Стрельников объявлен в розыск», — сообщили ГВСУ.