ТАСС: установлены новые фигуранты дела о хищении при строительстве Нахимовского ВМУ

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Военными следователями установлены новые фигуранты уголовного дела о хищении средств из бюджета при строительстве Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главного военного следственного управления СК РФ.

Напомним, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Министерства обороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

«В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО „Геоизол“ Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО „Геоизол“ Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей. Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Стрельников объявлен в розыск», — сообщили ГВСУ.

Ранее следствие установило, что в 2019 году Минобороны заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 контракт на строительство филиала училища в Калининграде на улице Артиллерийской. Отмечается, что руководство одного из отделов структуры оформили подложные акты приёмки работ по контракту. Совокупный ущерб государству составил более 100 млн рублей.

В августе 2024 года подозреваемую в мошенничестве при строительстве училища отправили в СИЗО. По версии следствия, совместно с иными лицами она совершила мошенничество при исполнении госконтракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. В частности, ей вменяют согласование двух документов, о недостоверности которых она знала заранее: первый — содержащий данные с завышенной ценой оборудования, которое планировалось закупить для строительства, второй — с недостоверной информацией о количестве каналов и категории технической сложности автоматизированных систем противопожарной защиты, охранных сигнализаций, системы вентиляции.

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