Власти планируют начать реконструкцию моста в Железнодорожном в 2025 году

Власти Правдинского округа планируют начать реконструкцию моста на улице Советской в Железнодорожном в 2025 году. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 4 декабря, рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.
Житель посёлка обратился к сити-менеджеру с вопросом о реконструкции сооружения, которое «уже как несколько лет» закрыто для движения. Устинов пояснил, что мост закрыли вынужденно, так как проведённая экспертиза показала его аварийное состояние. В пользу ограничения движения сказался и тот факт, что по нему проходил школьный маршрут.
«На сегодняшний день мы проектируем его реконструкцию. Подрядчик — наверное, первый квартал следующего года — должен выйти с госэкспертизы. Надеюсь, что в следующем году мы начнем его реконструкцию», — поделился планами сити-менеджер Правдинского округа.Во время прямого эфира ЦУРа Устинов также рассказал, что открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Правдинске запланировано на начало весны. Ввести ФОК в эксплуатацию власти рассчитывают до конца 2024 года, при этом закупка оборудования, спортинвентаря и мебели в учреждение займёт минимум два месяца.