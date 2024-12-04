Власти Правдинского округа планируют открыть ФОК с бассейном к началу весны

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Правдинске планируют открыть к началу весны. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом в среду, 4 декабря, заявил глава администрации округа Владимир Устинов.

Сити-менеджер отметил, что ФОК для города сейчас является «самым значимым объектом социального, молодёжного, спортивного, культурного, развития района». Его ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. При этом Устинов подчеркнул, что это не означает официального открытия спорткомплекса.

Сейчас власти Правдинского округа, по его словам, занимаются оснащению ФОКа. Сити-менеджер заявил, что это займёт «порядка двух-трёх месяцев». В учреждение планируется приобрести спортивный инвентарь, оборудование и мебель.

«Примерную дату [открытия], наверное, сейчас назову. Это будет либо конец [зимы], последние числа февраля, либо начало марта, когда он распахнёт свои двери уже для жителей нашего района», — рассказал Устинов.

В середине сентября стало известно, что правительство Калининградской области выделило в виде субсидии Правдинскому округу более 3,5 млн рублей на установку ограждения со шлагбаумом возле физкультурно-оздоровительного комплекса. В начале октября облвласти выделили ещё 6 млн рублей на его оснащение.

Изначально предполагалось, что ФОК обойдется в 278,8 млн рублей, а строительство завершится в 2022 году. Судя по предыдущей корректировке, основное подорожание пришлось на последние полгода: если с апреля 2020 по сентябрь 2022 года стоимость работ выросла на 68 млн рублей, то с сентября 2022 года по март текущего года — почти на 125 млн рублей. В марте 2023 стоимость строительства снова увеличилась до 471,8 млн рублей. В июле 2024 года подрядчика спортивного комплекса оштрафовали почти на 5 млн рублей за срыв сроков. В конце сентября глава Правдинского округа Владимир Устинов сообщил, что пусконаладочные работы в ФОКе начнутся в октябре.

По проекту ФОК будет включать универсальный игровой зал 36×18 метров и плавательный бассейн. Подрядчика нашли со второго раза, контракт на строительство был заключен в декабре 2021 года с компанией «Мириам». Согласно документу, объект должны были сдать не позднее 25 декабря 2022 года. Однако уже 18 февраля прошлого года срок исполнения продлили на год, сейчас ввести ФОК в эксплуатацию нужно до 25 декабря 2023 года.

При этом с компанией «Мириам» у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока. Сейчас «Мириам» параллельно «реконструирует» поликлинику на ул. Марины Расковой.

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