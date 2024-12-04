Горвласти смягчили требования к назначению глав муниципальных предприятий

Горвласти смягчили требования к назначению глав муниципальных предприятий
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

Городские власти смягчили требования к назначению глав муниципальных предприятий. Постановление за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на сайте администрации Калининграда.

Изменения касаются опыта работы кандидатов на посту директоров в сфере вида деятельности муниципальных унитарных предприятий или учреждений. Так, постановлением администрации этот порог снизили с трёх до двух лет. При этом оставшиеся критерии, касающиеся высшего образования и опыта работы руководителем не менее года, предлагается оставить без изменений.

О намерении городских властей снизить требования к назначению глав муниципальных предприятий стало известно в середине ноября. Тогда этот вопрос вынесли на общественное обсуждение.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter