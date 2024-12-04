Горвласти смягчили требования к назначению глав муниципальных предприятий

Городские власти смягчили требования к назначению глав муниципальных предприятий. Постановление за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на сайте администрации Калининграда.

Изменения касаются опыта работы кандидатов на посту директоров в сфере вида деятельности муниципальных унитарных предприятий или учреждений. Так, постановлением администрации этот порог снизили с трёх до двух лет. При этом оставшиеся критерии, касающиеся высшего образования и опыта работы руководителем не менее года, предлагается оставить без изменений.