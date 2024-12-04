Проект строительства многоквартирного дома в Балтийске прошёл экспертизу

Проект строительства жилого многоквартирного дома в Балтийске на ул. Артиллерийская прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 4 декабря. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Аспект». В качестве экспертной организации выступило калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительством займётся специализированный застройщик «КПД Риэлт», зарегистрированный в Калининграде на ул. Дюнная. По данным базы контрагентов, генеральным директором и учредителем является Сергей Тарчуткин. Кроме того, ещё одним учредителем выступает калининградское ООО «КПД — Калининград».