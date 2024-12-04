Около пяти тысяч одиннадцатиклассников региона написали итоговое сочинение

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В Калининградской области около пяти тысяч одиннадцатиклассников написали в среду итоговое сочинение. Как сообщает пресс-служба правительства области, испытание является обязательным, без его успешного прохождения выпускники не будут допущены к сдаче Единого государственного экзамена.

Время выполнения задания составляет 3 часа 55 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья это время увеличено на полтора часа. Сочинение оценивается на «зачёт/не зачёт». Для проведения мероприятия было задействовано 122 образовательных учреждения, включая колледж сервиса и туризма, для детей-инвалидов организовали два пункта на дому.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на написании сочинения или получил неудовлетворительную оценку, предусмотрены дополнительные дни — 5 февраля и 9 апреля.

Отметим, что итоговое сочинение (изложение) как допуск выпускников к ЕГЭ впервые было введено в 2014-2015 учебном году. Соответствующее поручение дал президент Путин «с целью выявления у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы».

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