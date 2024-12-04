В турецких томатах, поступивших в Калининград, обнаружили томатную моль

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В партии томатов, которые поступили в Калининградскую область из Турции, обнаружили вредителя овощных культур — южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 1 декабря на складе временного хранения СВХ «Сириус». Туда из Турции поступила партия томатов в количестве 13 т. Их образцы направили на лабораторную экспертизу, которая показала, что в 1,45 т овощей из всей партии находится южноамериканская томатная моль. Россельхознадзор подчеркнул, что заражённые томаты были направлены на карантинное фитосанитарное обеззараживание по решению собственника.

«Южноамериканская томатная моль поражает овощные культуры закрытого и открытого грунта семейства паслёновых. Гибель урожая может достигать 100%. Родиной южноамериканской томатной моли является Центральная Америка, откуда вредитель активно распространился на территорию Южной Америки, в Европу и страны Средиземноморья. Завозится томатная моль с рассадой и плодами, встречается в продукции во всех фазах своего развития», — добавили в ведомстве.


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