В Калининградскую область не разрешили ввезти 27 тонн курицы из Китая

В Калининградской области был приостановлен ввоз 27 тонн курицы из Китая. Основанием для этого стало отсутствие предварительного электронного уведомления на продукцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Нарушение ветеринарных требований было выявлено на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Порт Балтийск», через который переправляли мороженые «обваленные части тушек» курицы. Пробы продукции были отобраны и направлены в Калининградский филиал ФГБ «ВНИИЗЖ» для исследований на показатели безопасности.

«В связи с выявленными нарушениями Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке груза», — уточняет ведомство.