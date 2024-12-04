Прокуратура: в дома жителей поселка Дружба поступала некачественная вода

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После вмешательства прокуратуры Правдинского района жителям поселка Дружба провели перерасчет платы за ненадлежащее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее жители поселка обратились в прокуратуру с жалобой на плохое качество воды, подаваемой в их дома. Ведомство провело проверку, которая подтвердила доводы граждан. Было установлено, что вода по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам.

Прокурор района внес представление главе администрации муниципального округа. По результатам его рассмотрения выполнен перерасчет платы за услуги водоснабжения 274 потребителям. Кроме того, в сентябре после капитального ремонта введена в эксплуатацию артезианская скважина, обеспечивающая населенный пункт водой. В настоящее время жителям поселка осуществляется подача воды надлежащего качества.

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