Прокуратура: в дома жителей поселка Дружба поступала некачественная вода

После вмешательства прокуратуры Правдинского района жителям поселка Дружба провели перерасчет платы за ненадлежащее водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее жители поселка обратились в прокуратуру с жалобой на плохое качество воды, подаваемой в их дома. Ведомство провело проверку, которая подтвердила доводы граждан. Было установлено, что вода по санитарно-химическим показателям не соответствует нормам.

Прокурор района внес представление главе администрации муниципального округа. По результатам его рассмотрения выполнен перерасчет платы за услуги водоснабжения 274 потребителям. Кроме того, в сентябре после капитального ремонта введена в эксплуатацию артезианская скважина, обеспечивающая населенный пункт водой. В настоящее время жителям поселка осуществляется подача воды надлежащего качества.