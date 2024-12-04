Облминприроды: расчистка Летнего озера запланирована после 2027 года

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Летнее озеро внесли в график расчисток. Привести его в порядок планируют после 2027 года, так как до этого времени уже «распланированы мероприятия по расчистке других водоёмов». Об этом сообщило региональное минприроды в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

От водно-болотной растительности озеро начнут расчищать весной. «Поверхность озера Летнего будут очищать от водно-болотной растительности с помощью машины-амфибии, в начале весны, ориентировочно в марте, когда начнётся новый сезон», — добавило ведомство. Помимо этого, в процессе уборки рабочие должны будут привести в порядок берега озера и скосить камыш.

Набережная Летнего озера была благоустроена весной 2019 года, но работы не включали очистку самого водоема. В 2021 году горвласти объявляли торги на очистку Летнего и Зимнего озер с начальной ценой контракта в почти 53 млн рублей. Проект очистки при этом пришлось корректировать по настоянию экологов. Прежний метод предполагал полное уничтожение флоры и фауны в водоёме. По данным горвластей, толщина ила на дне озера составляет 3-4 метра — это произошло из-за того, что озеро не очищалось в течение многих лет.

В 2022 году региональное правительство сообщало о продолжении заболачивания Летнего озера. Расчистка водоёма была запланирована на 2023 год.


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