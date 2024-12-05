Погода в Калининграде 5 декабря

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Днем в четверг, 5 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь со снегом. Максимальная температура воздуха составит +5°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер южный.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +4°C, ночью температура такая же. На востоке области днём +1°C, ночью 0°C...-1°C. На всей территории региона возможен небольшой дождь со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, без осадков. Температура утром +4°C, днём +4°C, вечером +2°C. Атмосферное давление в течение дня — 768 мм рт. ст. Влажность — от 93 до 97%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг в Калининграде и области ожидается +2°С...+4°С. «Существенные осадки прекратятся, однако в течение суток будут возможны небольшие дожди/морось (особенно у побережья), облачно с прояснениями», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, 5 декабря в регионе ожидаются временами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Видимость 3-7 км. На дорогах гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области: около 1 м.



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