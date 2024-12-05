«Зимой пока не пахнет»: синоптики прогнозируют теплые выходные

В Калининградской области в предстоящие выходные ожидается теплая пасмурная погода, осадки в виде дождя. Такой прогноз дает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В четверг ядро антициклона сместится на ЕТР, циклон „UTE“ рассеется, мы окажемся в промежуточном барическом поле между антициклоном и приближающейся циклонической депрессией над Атлантикой», — поясняют эксперты.

В пятницу ожидается переменная облачность, облачно с прояснениями, температура около +1...+3°С днем, без существенных осадков. При этом усилится юго-восточный ветер до 13-15 м/с в порывах, из-за чего температура будет ощущаться «в минусе».

«Благодаря антициклону новые атлантические циклоны в конце недели практически не дойдут до нас: основные осадки и штормовые ветра достанутся западной и центральной Европе. Нас же вероятно ждут небольшие периодические осадки в виде дождя при теплой, преимущественно облачной погоде (+2°С...+6°С) на выходные. В общем, зимой пока и не пахнет», — делают вывод синоптики.