Проект строительства гостиницы в центре Пионерского прошёл экспертизу

Проект гостиницы на ул. Комсомольской в Пионерском получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.

Процедура завершилась 4 декабря. Документацию для экспертизы подготовила калининградская компания ООО «Калининградская мастерская 4+». Заключение по ней выдало калининградское ООО «Проэксперт». Форма экспертизы — негосударственная.

Строительством займется специализированный застройщик «Артстрой», зарегистрированный в п. Невское Гурьевского района. Согласно базе данных контрагентов, генеральным директором и учредителем компании является Евгений Браунбек.

Ранее сообщалось, что региональные власти выдали «Артстрою» разрешение на строительство гостиницы в Пионерском на первой линии у моря. Проект одобрили на заседании областного градсовета. Гостиница рассчитана на 106 номеров, по задумке архитекторов все они должны быть ориентированы в сторону моря.