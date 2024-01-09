В Пионерском разрешили построить пятиэтажный отель у спуска к морю

Региональные власти выдали разрешение на строительство гостиницы в Пионерском на первой линии у моря. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Пятиэтажное здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010201:13, около отделения полиции и санатория. Разрешение на строительство выдано компании «Артстрой». Документ действует до 12 декабря 2025 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, гендиректором калининградского акционерного общества «Специализированный застройщик „Артстрой“» выступает Евгений Браунбек, сведения о держателях ценных бумаг не раскрываются. Основное направление работы фирмы — деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика.