В Пионерском разрешили построить пятиэтажный отель у спуска к морю

Изображение из презентации, представленной на градсовете в феврале 2023 года
Изображение из презентации, представленной на градсовете в феврале 2023 года
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Региональные власти выдали разрешение на строительство гостиницы в Пионерском на первой линии у моря. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Пятиэтажное здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:19:010201:13, около отделения полиции и санатория. Разрешение на строительство выдано компании «Артстрой». Документ действует до 12 декабря 2025 года.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, гендиректором калининградского акционерного общества «Специализированный застройщик „Артстрой“» выступает Евгений Браунбек, сведения о держателях ценных бумаг не раскрываются. Основное направление работы фирмы — деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика.

В феврале проект гостиницы, которую планируют построить на улице Комсомольской, одобрили на заседании областного градсовета. В здании планируют обустроить 106 номеров, по задумке архитекторов все они будут ориентированы в сторону моря. Проектом также предусмотрены подземный паркинг на 25 автомобилей и четыре мотоцикла и зона отдыха на крыше. Сообщалось, что общая площадь отеля составит 10,85 тысячи квадратных метров.

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