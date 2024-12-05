Зеленоградск вошёл в топ-3 набирающих популярность осенних направлений

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Самыми быстрорастущими туристическими направлениями, популярных в период межсезонья, с середины сентября по конец ноября, стали посёлок Архыз в горах Карачаево-Черкесии, горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области и Зеленоградск в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий «МТС Travel».

Отмечается, что Зеленоградск пользуется спросом у путешественников круглый год. Прирост бронирований туристического жилья в городе увеличился в 2,2 раза (+119%).

В целом количество бронирований отелей по России осенью выросло на 33%. Кратное увеличение турпотока в ряде туристических локаций может быть связано с растущим трендом на короткие поездки: даже в межсезонье россияне стремятся совершать хотя бы небольшие путешествия и осваивать новые направления внутри страны. Средняя продолжительность осенних поездок составила два дня. Лидерами по количеству бронирований осенью по-прежнему остаются Москва (17% от всех бронирований) и Санкт-Петербург (8%).


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