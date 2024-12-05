Горвласти утвердили места для запуска фейерверков в Новый год

Горвласти утвердили места для запуска фейерверков в Новый год
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

Администрация Калининграда определила места в городе, где можно запускать фейерверки и взрывать петарды в Новый год. Они были определены с точки зрения пожарной безопасности, сообщают горвласти в своём телеграм-канале.

В список попали 11 мест:

  • Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора);

  • Площадка у стадиона «Калининград»;

  • Пруд «Поплавок»;

  • Пруд на Осенней;

  • Сквер на Алданской;

  • Смотровая площадка на Верхнем озере;

  • Сквер на Краснооктябрьской;

  • Сквер на Согласия — Панина;

  • Смотровая площадка на Трибуца;

  • Автостоянка на Ялтинской, 66в;

  • Сквер на Флотской.

Администрация пояснила, что за нарушения правил обращения с огнём штрафовать граждан будет Госпожарнадзор. Кроме того, горвласти призвали внимательно изучать инструкцию изделий перед использованием.

«Нелишним будет также каждому помнить о том, что все эти салюты да хлопушки почти всегда вызывают огромный стресс у диких и домашних животных. Да и у многих людей тоже», — добавили в администрации.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter