Горвласти утвердили места для запуска фейерверков в Новый год

Администрация Калининграда определила места в городе, где можно запускать фейерверки и взрывать петарды в Новый год. Они были определены с точки зрения пожарной безопасности, сообщают горвласти в своём телеграм-канале.
В список попали 11 мест:
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Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора);
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Площадка у стадиона «Калининград»;
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Пруд «Поплавок»;
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Пруд на Осенней;
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Сквер на Алданской;
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Смотровая площадка на Верхнем озере;
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Сквер на Краснооктябрьской;
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Сквер на Согласия — Панина;
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Смотровая площадка на Трибуца;
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Автостоянка на Ялтинской, 66в;
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Сквер на Флотской.
Администрация пояснила, что за нарушения правил обращения с огнём штрафовать граждан будет Госпожарнадзор. Кроме того, горвласти призвали внимательно изучать инструкцию изделий перед использованием.
«Нелишним будет также каждому помнить о том, что все эти салюты да хлопушки почти всегда вызывают огромный стресс у диких и домашних животных. Да и у многих людей тоже», — добавили в администрации.