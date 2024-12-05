Горвласти утвердили места для запуска фейерверков в Новый год

Администрация Калининграда определила места в городе, где можно запускать фейерверки и взрывать петарды в Новый год. Они были определены с точки зрения пожарной безопасности, сообщают горвласти в своём телеграм-канале.

В список попали 11 мест:

Сквер на Московском пр-те (напротив Кафедрального собора);

Площадка у стадиона «Калининград»;

Пруд «Поплавок»;

Пруд на Осенней;

Сквер на Алданской;

Смотровая площадка на Верхнем озере;

Сквер на Краснооктябрьской;

Сквер на Согласия — Панина;

Смотровая площадка на Трибуца;

Автостоянка на Ялтинской, 66в;

Сквер на Флотской.

Администрация пояснила, что за нарушения правил обращения с огнём штрафовать граждан будет Госпожарнадзор. Кроме того, горвласти призвали внимательно изучать инструкцию изделий перед использованием.

«Нелишним будет также каждому помнить о том, что все эти салюты да хлопушки почти всегда вызывают огромный стресс у диких и домашних животных. Да и у многих людей тоже», — добавили в администрации.