Минтранс: опоздавшие на рейс пассажиры смогут использовать обратный билет

Минтранс России утвердил новый порядок взимания платы за регулярные авиаперевозки, согласно которым опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщается на сайте ведомства.

«Сейчас если пассажир купил билет „туда-обратно“ и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой „опции“ не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс.

Кроме того, уточняется, что размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование или изменение условий перевозки, будет ограничиваться фактическими расходами перевозчика.

«Согласно приказу, авиакомпаниям будет необходимо разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Данное требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.











