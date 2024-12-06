Погода в Калининграде 6 декабря

Днём в пятницу, 6 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 3°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +3°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы также ожидается +1...+2°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до +1°C), а на востоке и в центре региона прохладнее, вероятны заморозки (+0°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,1°C, днём понизится до +1,8°C, а вечером опустится ещё до +0,8°C. В течение всего дня прогнозируется слабый юго-восточный ветер, до 3 м/с. Влажность — на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в регионе продолжается «атмосфера глубокой осени». В выходные погода будет облачной с преобладанием пасмурной обстановки с дымкой.

«Днём облачно с прояснениями/переменная облачность, без осадков (местами не исключена небольшая морось/мокрый снег), +1...+3°С в Калининграде, около 0...+1°С на востоке и до +3...+4°С в прибрежных районах. Вечером температура по области опустится до 0...-3°C. Ветер в течение суток юго-восточный, 4-8 м/с, в порывах до 10-14 м/с (на побережье до 15 м/с). Эффективная (ощущаемая) температура −4...-7°C», — добавляют синоптики.