Правительство анонсировало прямую линию с губернатором Беспрозванных

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных намерен провести прямую линию с жителями региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, она состоится 12 декабря, начало в 12 часов.

«Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, через платформу обратной связи на портале „Госуслуги. Решаем вместе“. Во время прямого эфира обратиться с вопросом к Алексею Беспрозванных можно по телефону горячей линии: 8 (800) 351-1-351», — сообщили в пресс-службе.

Трансляция прямой линии будет осуществляться с 12 часов на портале правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».