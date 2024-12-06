БФУ планирует увеличить число бюджетных мест по четырём направлениям

БФУ им. Канта планирует увеличить число бюджетных мест на специальности, необходимые Калининградской области. Решение приняли после встречи врио ректора университета Максима Дёмина и губернатора Алексея Беспрозванных, сообщило правительство региона.

На совещании Дёмин отметил, что «сейчас происходит трансформации университета в инструмент социально-экономического развития Калининградской области». Вуз старается удержать своих выпускников внутри региона, предлагая им рабочие места. Так, в 2024 году смогли трудоустроиться 994 выпускника. При этом из них 392 человека прибыли в Калининград из «большой» России.

Дёмин также рассказал, что по окончании строительства неокампуса «Кантиана» увеличит количество поступающих из других областей страны. Правительство региона подчеркнуло, что сейчас вуз планирует увеличить количество бюджетных мест для приёма на специальности по естественно-научному, техническому, педагогическому, медицинскому, педагогическому и IT-направлениям.

В PR-офисе БФУ «Новому Калининграду» рассказали, что университет подал свои предложения в рамках конкурса контрольных цифр приёма Минобрнауки РФ. В учреждении отметили запрос на увеличение кадров на нескольких специальностях, необходимых Калининградской области. Расширение бюджетных мест для поступления на них планируется за счёт перераспределения мест внутри общего приёма.

«В перспективе до 2026 предлагается увеличение количества бюджетных мест по техническим наукам на 70%, на медицину — на 23%, на направления ИТ — на 32%, на педагогику на 6%», — рассказали в учебном заведении.