Россия и Беларусь подписали договор об отмене роуминга. Об этом сообщил «Коммерсант».
Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств 6 декабря встретились в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Помимо отмены роуминга, Путин и Лукашенко подписали документы «О гарантиях безопасности союзного государства», об общем рынке электроэнергии, о единых правилах в области защиты прав потребителей, а также договоры об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.О планах полностью отменить роуминг между Россией и Беларусью стало известно в конце 2019 года. Позже это решение неоднократно переносилось. 1 апреля 2022 года государства отменили плату за входящие звонки в роуминге.