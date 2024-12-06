Россия и Беларусь подписали договор об отмене роуминга

Россия и Беларусь подписали договор об отмене роуминга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Россия и Беларусь подписали договор об отмене роуминга. Об этом сообщил «Коммерсант».

Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств 6 декабря встретились в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Помимо отмены роуминга, Путин и Лукашенко подписали документы «О гарантиях безопасности союзного государства», об общем рынке электроэнергии, о единых правилах в области защиты прав потребителей, а также договоры об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О планах полностью отменить роуминг между Россией и Беларусью стало известно в конце 2019 года. Позже это решение неоднократно переносилось. 1 апреля 2022 года государства отменили плату за входящие звонки в роуминге.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter