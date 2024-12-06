Россия и Беларусь подписали договор об отмене роуминга. Об этом сообщил «Коммерсант».

Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств 6 декабря встретились в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Помимо отмены роуминга, Путин и Лукашенко подписали документы «О гарантиях безопасности союзного государства», об общем рынке электроэнергии, о единых правилах в области защиты прав потребителей, а также договоры об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.