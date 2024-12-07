Погода в Калининграде 7 декабря

В субботу, 7 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +3°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 4 до 5 м/с с порывами до 10 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт. ст. Относительная влажность 88%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует слабые смешанные осадки на западе области, а также более низкие значения температур на востоке. В Краснознаменске, Гусеве, Железнодорожном, Славске, Советске, Черняховске и Озёрске днём — +1°С, ночью — до −1°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём и ночью — +2,3°С. Влажность — до 94%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду с небольшими осадками утром и днём. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью −2...+2°С, днём +1...+4°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — 0,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу над большей частью Европы, в том числе в Калининградской области, будут преобладать атлантические воздушные массы с плюсовой температурой. «Западный перенос воздушных масс и постоянный „конвейер“ тепла» не дадут шанса метеорологической зиме в перспективе как минимум ближайших 7-10 дней.