На оливье в Калининградской области тратят больше, чем в среднем по стране

Стоимость продуктового набора для приготовления четырёх порций салата оливье в Калининградской области более чем на на 6% превышает среднероссийскую. К таким выводам пришёл «Новый Калининград» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы и Калининградстата.

По данным ЕМИСС, на которые ссылаются СМИ, оливье стал самым дорогим новогодним салатом в этом году. В его состав из расчёта на четыре порции входят 400 г варёной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зелёного горошка, 200 г майонеза, 4 яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука. Такой набор обойдётся в 553,1 руб.

«Новый Калининград» рассчитал стоимость аналогичного набора продуктов, исходя из данных Калининградстата. Она составила 589,6 руб., что на 6,19% выше среднероссийской.





Расчёты произведены на основе цен в октябре 2024 года, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы и Калининградстата.