На оливье в Калининградской области тратят больше, чем в среднем по стране

На оливье в Калининградской области тратят больше, чем в среднем по стране
Фото: Новый Калининград
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Стоимость продуктового набора для приготовления четырёх порций салата оливье в Калининградской области более чем на на 6% превышает среднероссийскую. К таким выводам пришёл «Новый Калининград» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы и Калининградстата.

По данным ЕМИСС, на которые ссылаются СМИ, оливье стал самым дорогим новогодним салатом в этом году. В его состав из расчёта на четыре порции входят 400 г варёной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зелёного горошка, 200 г майонеза, 4 яйца, 400 г картофеля, 200 г моркови и 100 г репчатого лука. Такой набор обойдётся в 553,1 руб.

«Новый Калининград» рассчитал стоимость аналогичного набора продуктов, исходя из данных Калининградстата. Она составила 589,6 руб., что на 6,19% выше среднероссийской.


Расчёты произведены на основе цен в октябре 2024 года, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы и Калининградстата.

В декабре 2023 года стоимость четырёх порций салата оливье составляла в среднем по стране 460,4 руб. Тогда расчёты были произведены на 500 г картофеля (13,9 руб.), 200 г моркови (8,4 руб.), четыре куриных яйца (38,8 руб.), 300 г варёной колбасы (202,2 руб.), 200 г майонеза (55,4 руб.), 100 г репчатого лука (3,3 руб.), 400 г свежих огурцов (43,4 руб.) и 380 г консервированного зелёного горошка (95 руб.).

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