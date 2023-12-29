Подсчитано, на сколько за год в России подорожал оливье

За год стоимость салата оливье на семью из четырёх человек в среднем по стране выросла на 84,7 рубля, составив 460,4 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».



Стоимость рассчитана на 500 г картофеля (13,9 руб.), 200 г моркови (8,4 руб.), четыре куриных яйца (38,8 руб.), 300 г варёной колбасы (202,2 руб.), 200 г майонеза (55,4 руб.), 100 г репчатого лука (3,3 руб.), 400 г свежих огурцов (43,4 руб.) и 380 г консервированного зелёного горошка (95 руб.).

Из всего списка продуктов для оливье, по данным «Руспродсоюза», за год подешевели только майонез и картофель. В том числе благодаря этому стоимость «Сельди под шубой» за 12 месяцев не превысила инфляцию. Цена самого дорогого ингредиента этого салата — сельди — практически не изменилась.

Стоимость новогоднего стола в целом за год выросла в России на 9%.