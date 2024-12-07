Синоптики подсчитали количество снежных новогодних ночей в Калининграде

За последние 10 лет снежный покров на Новый год присутствовал в Калининграде лишь три раза. Такие данные разместил паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как уточняется, речь о 2014, 2017 и 2021 годах. При этом существенный покров на метеостанции (хотя бы в несколько сантиметров) наблюдался только в 2014 и 2017. «В предыдущие 10 лет ситуация не лучше: снежный покров наблюдался в 2005, 2007, 2010 и 2011, из них существенный — в 2010, 2007 и 2005. Статистика показывает, что в среднем снежный покров 31 декабря за последние 20 лет наблюдался раз в 3-4 года, при этом в последние годы тенденция гораздо хуже», — отметили в паблике.

Синоптики также напомнили, что более-менее правдивый прогноз погоды можно дать не менее чем за 12 дней при малоподвижных воздушных массах или устойчивом антициклоне. В остальных случаях — не раньше, чем за 5-7 дней.

«До Нового года осталось чуть больше трёх недель и наверняка многих уже интересует вопрос: какой же будет погода в праздничную ночь, можно ли рассчитывать на наличие снега? К сожалению, в данный момент ответить на эти вопросы мы не можем: даже с учётом развития технологий и современных метеорологических моделей, построить прогноз на срок в три недели, который будет иметь степень оправдываемости хотя бы выше 50% — фактически нереально», — констатировали синоптики.