Погода в Калининграде 8 декабря

Днём в воскресенье, 8 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки в виде снега с дождём. Максимальная температура воздуха составит +3°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст., ветер — северо-восточный, с порывами до 4 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается до +4°C, ночью — до +2°C. На востоке области +2°C днём, ночью −2°C. Согласно прогнозу, на всей территории региона днём может пройти снег с дождём.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно, осадки возможны ближе к вечеру. Температура утром составит +1,8°C, днём достигнет отметки в +2,3°C, вечером — до +2,6°C.Телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает, что в воскресенье «синоптическая обстановка изменится: к нам подберётся фронтальный раздел воздушных масс на периферии циклонической системы над Европой. Существенных изменений в температурном фоне не произойдет: +1...+3 ℃ в Калининграде и области в течение суток воскресенья. А вот к пасмурному небу уже добавятся небольшие осадки в виде дождя/мороси, которые будут вероятны прежде всего в дневные и вечерние часы, местами не исключен и слабый мокрый снег с дождем».