В Калининграде владелец собаки избил прохожего металлическим ошейником

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В Калининграде владелец собаки избил прохожего металлическим ошейником. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл утром 8 декабря в Центральном районе города. 62-летний калининградец, проходя мимо, сделал замечание владельцу собаки, который выгуливал «большого пса» без ошейника. Отмечается, что владельца собаки эти слова разозлили, и он ударил прохожего металлическим ошейником по голове. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция вычислила подозреваемого. Им оказался 49-летний калининградец. На данный момент он задержан.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ „Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью“. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет арест до четырёх месяцев», — говорится в сообщении регионального УВМД.

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