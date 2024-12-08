Учреждениям культуры региона выделили более 200 млн рублей на 2025 год

Учреждениям культуры региона выделили более 200 млн рублей на 2025 год
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Учреждениям культуры Калининградской области выделили более 200 млн рублей из федерального бюджета в 2025 году. Об этом в своём телеграм-канале написал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

По его словам, области уже подтвердили финансирование в размере «чуть более 203 млн рублей». На эти деньги власти планируют ремонты домов культуры в Фурманово Гусевского округа, а также в посёлках Славянское и Тургенево Полесского округа. На это выделили 14 млн рублей. Ермак отметил, что эти проекты являются трёхлетними. Работы продолжатся в 2026 и 2027 годах.

29 млн рублей направят на модернизацию краеведческого музея в Правдинске. Ещё 11 млн рублей — на модернизацию библиотек. В планы властей входит «начать „Маяковку“ и центральную библиотеку Гусева».

«Начнём капитальный ремонт крыши в здании Калининградского областного драматического театра, в 2025 году — 12,66 млн рублей, на 2026 — 20 млн рублей. Кроме того, сделаем ещё три модельных библиотеки на сумму 30 млн.руб (Балтийск, Калининград, Багратионовск). А также школу креативных индустрий в Нестерове — 34 млн.руб. И многое другое...», — рассказал Ермак.

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