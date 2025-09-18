Минкульттуризма рассказало, в каких муниципалитетах откроются модельные библиотеки

В 2026 году в Калининградской области откроются четыре модельные библиотеки в Гусеве, Гвардейске, Нестерове и Светлом. Об этом сообщила пресс-служба регионального минкульттуризма.

Модельные библиотеки — это благоустроенные пространства, оснащенные современным оборудованием. В них можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере или посетить мастер-классы, следует из описания на сайте нацпроектов России.

«Всего же в рамках предварительного отбора на 2026 год в Министерство культуры РФ поступило 453 заявки от 82 регионов. Поддержано 303 заявки от 79 субъектов РФ. Среди них ― 112 центральных библиотек и среди них — четыре калининградских», — рассказала пресс-служба. Победителями стали Гусевское библиотечное объединение, Централизованная библиотечная система им. А. Твардовского (Гвардейск), Центральная районная библиотека им. М. Шолохова (Нестеров) и Светловская централизованная библиотечная система имени Н. Фёдорова.

Сейчас в Калининградской области работают 16 модельных библиотек. К открытию в 2025 году планируется три библиотеки в Балтийске, Калининграде и Багратионовске. На их открытие направили 30 млн руб.