Погода в Калининграде 9 декабря

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Днём в понедельник, 9 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер северо-восточный, 5 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +3°C, небольшой дождь. На востоке области +2°C без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром и днём +3°C, вечером +2°C. Влажность составит 96%.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник «к утру осадки по области прекратились, сохраняется пасмурная погода при температуре около +2°С. В течение всего дня понедельника также ожидается преимущественно пасмурное небо, дымка с вероятностью небольших прояснений (преимущественно вечером). С утра до вечера +1...+3°С в Калининграде и области, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-7 м/с, на побережье в порывах до 8-13 м/с. В общем, неделя начинается с привычной погоды этого сезона».

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