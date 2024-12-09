Погода в Калининграде 9 декабря

Днём в понедельник, 9 декабря, в Калининграде ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер северо-восточный, 5 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +3°C, небольшой дождь. На востоке области +2°C без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник пасмурно. Температура утром и днём +3°C, вечером +2°C. Влажность составит 96%.