«Должно проглянуть солнце»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

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В первой половине недели в Калининградской области ожидается сухая прохладная погода. Среднесуточная температура впервые в сезоне может опуститься ниже 0℃. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Уже в среду днём вновь потеплеет до слабых плюсовых значений, появится вероятность небольших смешанных осадков. С понедельника по среду на небе всё ещё будет преобладать облачность, однако во вторник и среду местами всё-таки должно проглянуть солнце», — говорится в сообщении.

В понедельник в Калининграде и по всей области в течение суток +1...+3℃, пасмурно, дымка. Днём и вечером без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-6 м/с, в прибрежных районах в порывах до 7–13 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Во вторник ночью в Калининграде и области −1...+1℃, преимущественно облачно и без осадков. Днём также −1...+1℃, облачно с прояснениями и без существенных осадков (наибольшая вероятность прояснений — в северной части региона). Ветер северо-восточный, 2–5 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо повышаться.

В среду ночью в Калининграде и области −1...-4℃ (на побережье −2...+1℃, по области местами до −4...-5℃), облачно с прояснениями и без осадков. В дневные часы в Калининграде и области 0...+3℃, в прибрежных районах до +3...+5℃, облачно с прояснениями и в течение утренних/ дневных часов не исключены небольшие осадки в виде дождя/ мороси/ мокрого снега, вероятна гололедица. Ветер ночью и утром переменных направлений, слабый (1–4 м/с). Днём и вечером преимущественно северный/ северо-западный, 3–6 м/с.

Во второй половине недели синоптики ожидают продолжения «череды погодного однообразия». «Потоки относительно тёплого атлантического воздуха не дадут температуре опуститься ниже слабых минусовых значений и будут способствовать преобладанию облачного неба. Вряд ли суточная температура выйдет за рамки −3...+5℃, что в целом соответствует климатической норме. Существенных осадков также ожидать не стоит (по крайней мере, до выходных). В общем, зимних намёков от погоды пока что не видно», — отметили синоптики, напомнив, что по средним многолетним значениям метеорологическая зима чаще всего наступает лишь в 20-х числах декабря.

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