Прокурор инициировал штрафы за неисполнение антитеррористических требований

Прокурор Калининградской области предложил ввести штрафы для граждан, должностных лиц и организаций за неисполнение решений антитеррористических комиссий и требований. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Изменения предлагается внести в КоАП Калининградской области. Поправки подразумевают введение штрафов для граждан за неисполнение решения органа, созданного для координации деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявления на территории региона. Размер санкции предлагается на уровне 3-5 тыс. рублей.

Законопроект также подразумевает введение статьи о неисполнении решения антитеррористической комиссии муниципалитета Калининградской области. По ней также планируют наказывать административным штрафом. Для граждан он составит 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, а для юрлиц — 200–500 тыс. рублей.

Документ внёсен на рассмотрение в Заксобрание прокурором Калининградской области. Ответственным назначили комитет по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и порядку. На данный момент законопроект ожидает заключения независимой антикоррупционной экспертизы.