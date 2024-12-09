Администрация Калининграда выделила средства на новый въездной знак (дополнено)

Новый въездной знак «Калининград» планируют установить в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект опубликовано на сайте горадминистрации.

Предполагается, что высота объекта составит 25,2 метра, стоимость — порядка 34,5 млн рублей, включая затраты на проект (5,2 млн). Капитальные вложения должны быть осуществлены за счёт средств муниципального бюджета. Способ финансового обеспечения — субсидия. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2025 год.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. А. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

Дополнено: согласно архитектурной концепции, объёмно-пространственная композиция была сформирована с сохранением идентичности, опорой на исторический контекст и с учётом современного взгляда на развитие города и области. «Предлагаемая нами концепция знака опирается на исторический, ранее существовавший въездной знак, сохраняя его основные черты и символы: массивный якорь и жёсткую сетку названия города. Идея также опиралась и на исторически сложившиеся образы области и города, тем самым знак приобрёл символ янтарь. Обтекаемость формы знака, изменение пропорций к более плавной, но строгой, вытянутой, устойчивой форме говорит о стремлении к техническим и эстетическим достижениям сегодняшнего и завтрашнего дней», — отметили разработчики.

Предполагается, что основание стелы будет выполнено из бетона, верхняя часть и буквы — из металлического каркаса, облицованного фиброцементными плитами. Подсветка, по замыслу авторов, подчеркнёт основные акценты знака. Он должен занять площадку разделительного треугольника между трассой Приморского кольца и съездом на Северный обход Калининграда.