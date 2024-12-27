Проект нового въездного знака «Калининград» прошёл госэкспертизу

Проект нового въездного знака «Калининград» прошёл госэкспертизу
Изображение: эскиз из архитектурной концепции

Проект нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки в Зеленоградск получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована на ГИС ЕГРЗ.

Застройщиком значится МБУ «Управление капитального строительства», подведомственное администрации Калининграда. Документацию для экспертизы разработало ООО «Калининградпромпроект», заключение по ней сделал местный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

О намерении городских властей установить новый знак на въезде в Калининград стало известно в начале декабря. Предполагается, что высота объекта составит 25,2 метра, стоимость — порядка 34,5 млн рублей, включая затраты на проект (5,2 млн). Капитальные вложения должны быть осуществлены за счёт средств муниципального бюджета.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. А. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

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