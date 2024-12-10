Погода в Калининграде 10 декабря

Днём во вторник, 10 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе +1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, 772 мм ртутного столба.



На побережье днём будет без осадков при +4°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы погода будет такой же, как в Калининграде.

Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах и в Мамоново ожидается до +2°C, на востоке и в центральной части региона от −2°C до −3°C, а в Калининграде и Полесске обещают −1°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт пасмурная погода без осадков. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,4°C, днём повысится до +2,7°C, а вечером опустится до +1,6°C. В течение всего дня и к вечеру прогнозируется слабый северо-восточный ветер. Влажность — на уровне 93%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что пока в Калининградской области не приходится говорить ни о зимнем режиме погоды, ни о сильном тепле.

«Со второй половины дня вторника до первой половины суток среды заметно похолодает и, вполне возможно, впервые в этом сезоне среднесуточная в Калининграде опустится ниже 0℃,- предупреждают синоптики. — Однако, уже в среду днем вновь потеплеет до слабых плюсовых значений, появится вероятность небольших смешанных осадков».

Днём, по прогнозу экспертов, в Калининграде будет от −1 до 1℃, облачно с прояснениями и без существенных осадков (наибольшая вероятность прояснений — в северной части региона). Ветер северо-восточный, 2-5 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо повышаться.