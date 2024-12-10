«Прямиком из полярных широт»: в Калининградской области прогнозируют морозы

К концу недели в регионе ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На европейскую часть России со смещением на восток из района Баренцева моря выйдет циклоническая система, которая начнёт „закачивать“ воздушные массы на Европу прямиком из полярных широт. Заметное похолодание начнётся в пятницу», — говорится в сообщении.

Ночью 13 декабря температура в Калининграде и области, по предварительным прогнозам, может опуститься до -3...-7℃ (местами до -6...-9℃), такие же морозы будут вероятны и в ночь на субботу. При этом даже в дневные часы пятницы и субботы температура может остаться в слабых минусовых значениях (0...-3°С) в большей части региона.

«Морозное ядро скандинавского антициклона станет отличным условием для прояснений/ солнечной погоды, которой мы так давно не видели, — типичные зимние „прелести“ холода», — добавили синоптики.

Существенные осадки пройдут мимо Калининградской области. Небольшие заряды снега возможны только в четверг. Как отмечают синоптики, похолодание будет кратковременным и вряд ли станет началом метеорологической зимы. К воскресенью до региона доберутся атлантические циклоны со смешанными осадками и постепенным выходом температуры в «плюс» к следующей неделе.