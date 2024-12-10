Калининград попал в число востребованных направлений в новогодние праздники

«Аэрофлот» назвал востребованные направления в новогодние праздники, среди которых оказался Калининград. Наиболее популярные направления были определены по количеству бронирований на даты с 28 декабря текущего года по 8 января 2025 года на рейсы, выполняемые «Аэрофлотом» и авиакомпанией «Россия», сообщает «ТАСС».

Самыми востребованными направлениями стали перелёты из Москвы в Санкт-Петербург и Пхукет, а также из Красноярска и Санкт-Петербурга в Москву. Отмечается, что популярными российскими направлениями из Москвы стали Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самара и Уфа. В составе популярных направлений из Санкт-Петербурга оказались Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск и Бангкок.

В топ-10 международных направлений из Москвы вошли Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин и Денпасар. Наиболее востребованными горнолыжными курортами стали Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск и Южно-Сахалинск.