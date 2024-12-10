Калининградка продала недвижимость, не получив за неё деньги

Калининградка, продав принадлежащее ей нежилое помещение, не смогла получить деньги за реализованную недвижимость. О том, что сумму в размере 3,4 млн рублей получил представитель женщины, который отказался передать её, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

«Сумма была уплачена продавцу наличными. Однако мужчина не передал вырученные деньги владелице, — уточнили в пресс-службе. — Суд постановил взыскать с гражданина всю сумму необоснованного обогащения в пользу калининградки. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ленинградского района».

Приставы направили должнику требование и разъяснение о мерах принудительного взыскания в случае непогашения долга. Параллельно с этим был наложен арест на все банковские счета должника.

«Не дожидаясь дальнейших мер и вынесения штрафной санкции — исполнительского сбора — гражданин перечислил всю сумму задолженности на депозитный счёт отделения. Денежные средства направлены взыскательнице. Её права восстановлены», — заключили в пресс-службе.