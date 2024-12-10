Правительство региона планирует потратить на сувениры около миллиона рублей

Правительство Калининградской области планирует потратить на изготовление сувенирной продукции 990 тыс. рублей. Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов.

В перечне услуг четыре наименования. Подрядчику необходимо будет изготовить 90 подарочных наборов, по 80 чайных пар, термокружек и пледов в подарочной коробке. На всю продукцию должна быть нанесена символика Калининградской области. Стоимость каждого сувенира — 3000 рублей. Заявки на участие в торгах планируют принимать с 11 по 19 декабря 2024 года. Финансирование запланировано на 2025 год.