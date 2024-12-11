Погода в Калининграде 11 декабря

Погода в Калининграде 11 декабря
Фото: Новый Калининград
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В среду, 11 декабря, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +5°С, ночью столбик термометра местами опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 770 мм рт. ст. Относительная влажность 91%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур на большей части региона. В Краснознаменске, Гусеве, Железнодорожном, Славске, Советске, Черняховске и Озёрске днём — +2°С, ночью — до −3°С, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. В Калининграде, Полесске, Багратионовске, Гвардейске и Мамоново днём — +3°С, ночью — до −3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с туманом. Максимальная температура воздуха днём — +3,9°С, ночью — +1,6°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер днём юго-западный 4-9 м/с, вечером — северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём 0...+5°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в дневные часы в Калининграде и области 0...+3℃, в прибрежных районах до +3...+5℃, облачно с прояснениями и в течение утренних/ дневных часов не исключены небольшие осадки в виде дождя/ мороси/ мокрого снега, вероятна гололедица».

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