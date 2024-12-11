Центр занятости: работники идут к психологам из-за выгорания и неуверенности

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Психологи Кадрового центра проконсультировали за год более семи тысяч жителей Калининградской области, сообщает пресс-служба Центра занятости населения региона. Больше половины сессий были направлены на профориентацию.

«Всего за год специалисты провели с клиентами службы занятости около 10,7 тыс. сессий. 56% из них были направлены на профориентацию, чтобы справиться с проблемой выгорания и выбора подходящей специальности, — сообщили в Центре занятости. — Также калининградцы сталкиваются с неуверенностью в себе и ищут помощь со стороны профессионалов — консультации по соцадаптации и психологической поддержке составляют 25 и 19% соответственно».

В Центре напомнили, что регион входит во вторую очередь проекта комплексной модернизации, который предусматривает переоснащение сети учреждений службы занятости и изменение рабочих процессов. В настоящее время акцент делается на помощи жителям в развитии или смене карьерной траектории, включая открытие собственного дела.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

Подробнее о теме профессионального выгорания можно почитать в публикации «Нового Калининграда» «Зумеры, зарплаты и подростки в 26 лет: доктор наук Варвара Алтунина о дефиците кадров».

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