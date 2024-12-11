В Калининграде приставы в ходе рейда арестовали автомобили трех должников (фото)

Калининградские приставы провели совместный рейд с Госавтоинспекцией по взысканию административных штрафов, в ходе которого выявляли транспортные средства, принадлежащие должникам. Арест был наложен на три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Владелец «Мазды» накопил кредитную задолженность 350 тысяч рублей, автомобилист на «BMW» имеет 92 неоплаченных штрафа за нарушение правил дорожного движения. Их транспортные средства арестованы и отправлены на специализированную стоянку. У владельцев есть 10 дней на погашение задолженности, прежде чем начнется процедура оценки движимого имущества для их дальнейшей передачи на реализацию.

Собственник «Мерседеса» после ареста авто оплатил 12 административных штрафов на месте и смог продолжить путь за рулем.