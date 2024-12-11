В Калининграде собирают средства в помощь брату и сестре с нарушениями слуха

В Калининграде фонд «Берег надежды» проводит сбор средств в помощь брату и сестре с нарушениями слуха. Шестилетнему Илье и четырехлетней Ксюше требуется курс реабилитации в Центре реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» в городе Фрязино.

Илья родился здоровым мальчиком, опережал своих сверстников в развитии. Когда ему было полтора года, в семье родилась девочка Ксюша. «Мы с мужем много занимались развитием детей, но, к сожалению, речь Ильи была неразборчивой, — рассказала мама детей. — Мы посещали многих специалистов, состояли на учете у невролога, но врачи ссылались на особенности развития ребенка. И только в ноябре 2021 года, когда Илье было уже 3 года, ему поставили диагноз — „двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 3-й степени“». Младшая дочь развивалась согласно возрасту, но после того, как ее старшему брату был поставлен диагноз, по рекомендации врача обследовали и Ксюшу. Ей был поставлен диагноз «двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4-й степени — глухота».

«Мы с мужем пытались найти причину такого тяжелого диагноза у наших детей, прошли многочисленные обследования. Генетический тест показал, что причиной является генетический сбой», — рассказала мама детей.

На сегодняшний день дети посещают общеобразовательный детский сад, общаются со сверстниками, посещают бассейн, различные кружки. Илья и Ксюша физически здоровы, общительны, жизнерадостны. В связи с тем, что детям был поставлен поздно диагноз, существуют серьезные проблемы с развитием и пониманием речи, которые не дают им полноценно развиваться.