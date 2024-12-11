Памятник Шиллеру в Калининграде намерены подсветить за 3 млн рублей

Памятник Шиллеру в Калининграде намерены подсветить за 3 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда выделили 3 млн рублей на устройство архитектурной подсветки памятника Фридриху Шиллеру. Согласно информации портала Госзакупок, контракт Калининградская служба заказчика по максимальной цене заключила с ООО «Пава». Та же компания ранее выиграла торги (она снова была их единственным участником) по архитектурной подсветке памятника Петру Первому, получив 2,39 млн рублей.

Во время заседания научно-методического совета по культурному наследию, состоявшегося в конце прошлой недели, руководитель региональной Службы госохраны ОКН Евгений Маслов отметил важность организации подсветки памятников Петру Великому и Фридриху Шиллеру. Также он назвал архитектурную подсветку кирхи королевы Луизы «конфеткой». В ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» Маслов рассказал, что на текущий момент готовится архитектурная подсветка фасада Музея янтаря.

Работы по организации подсветки на памятнике Шиллеру должны быть завершены до 26 декабря текущего года, а на памятнике Петру Первому — до 15 декабря. Светотехническое оборудование, размещенное ниже уровня благоустройства, в обоих случаях должно быть защищено при помощи футляра и антивандального стекла с системой подогрева. Полное восстановление благоустройства после проведения работ на объекте необходимо произвести не позднее двух календарных дней с момента завершения работ.

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