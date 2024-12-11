Беспрозванных призвал льготников региона сообщать ему о проблемах с лекарствами (видео)

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Губернатор области Алексей Беспрозванных признал, что в регионе есть проблема со своевременным обеспечением льготников лекарствами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Проверил наличие лекарств по льготам на складе областной фармацевтической компании. Именно отсюда они поступают в аптеки поликлиник, где уже жители их получают. <...>По различным категориям своя ситуация. Зачастую возникают проблемы из-за затянутых административных процедур. Решаем точечно. Сейчас налаживаем систему обеспечения медикаментами. Если вы столкнулись с проблемой, то обязательно пишите мне в чат-бот или звоните на горячую линию по льготным лекарствам: +7 (4012) 994 471», — сообщил губернатор.

Также Беспрозванных уточнил, что в 2025 году на обеспечение льготными препаратами жителей области власти планируют направить 2,5 млрд рублей, «но будем учитывать возрастающую потребность и добавлять средства». По данным главы региона, на сегодняшний день в Калининградской области на учёте состоит свыше 67 тысяч льготников, нуждающихся в лекарствах.

Видео из ТГ-канала губернатора Алексея Беспрозванных

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